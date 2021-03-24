Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2021 18:54



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait 1247 ruhsat numaralı sahada yürütülen madencilik faaliyetleri kapsamında ilgili sahada faaliyet gösteren kömür zenginleştirme tesisi (Lavvar Tesisi) hakkında 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi gereğince Konya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Konya Valiliği'ne karşı dava açılarak yürütmenin durdurulmasının talep edildiği ve bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın davaya istemesi halinde müdahil olabileceği hususundaki Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 23 Şubat 2021 tarihli ihbar kararı bugün bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'a elektronik ortamda tebliğ edilmiştir.  Konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanmak üzere bağlı ortaklığımızca davaya, davalı Konya Valiliği yanında fer'i müdahil olarak katılınacaktır.  Sürece ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920261


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.414
Değişim :  2,64% |  36,43
Açılış :  1.377  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.372
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 286,00 586.480 % 10,00  
ARENA 54,45 50.924.233 % 10,00  
ISGSY 18,70 6.148.125 % 10,00  
KONYA 1.171,60 68.411.898 % 10,00  
PRZMA 5,39 6.776.585 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9252 7,9307 % -0,12  
Euro 9,3833 9,4398 % -0,23  
Sterlin 10,8047 10,8589 % -0,76  
Frank 8,4294 8,4802 % -0,45  
Riyal 2,1040 2,1146 % -0,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 6,54  
Altın Gr. 442 442 0,84  
Cumhuriyet 2.916 2.960 11,00  
Tam 2.905 2.980 16,38  
Yarım 1.404 1.442 7,92  
Çeyrek 704 721 3,97  
Gümüş.Ons 25,08 25,12 0,04  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,00  
B. Petrol 64,09 64,09 3,30  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru