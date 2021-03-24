***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 18:54
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait 1247 ruhsat numaralı sahada yürütülen madencilik faaliyetleri kapsamında ilgili sahada faaliyet gösteren kömür zenginleştirme tesisi (Lavvar Tesisi) hakkında 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi gereğince Konya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Konya Valiliği'ne karşı dava açılarak yürütmenin durdurulmasının talep edildiği ve bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın davaya istemesi halinde müdahil olabileceği hususundaki Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 23 Şubat 2021 tarihli ihbar kararı bugün bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'a elektronik ortamda tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanmak üzere bağlı ortaklığımızca davaya, davalı Konya Valiliği yanında fer'i müdahil olarak katılınacaktır. Sürece ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920261
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|PRZMA
|5,39
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|CASA
|125,40
|2.765.481
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|234.017
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|488.728.723
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|2.034.869.886
|% 8,39
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|PETKM
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|1.038.902.353
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|FROTO
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|943.995.297
|% 4,38
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|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
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|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
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|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
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|SKBNK
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|Alış
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|7,9307
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|Frank
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|Satış
|%
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|1.734
|6,54
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|Altın Gr.
|442
|442
|0,84
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|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
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|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
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|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
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|Çeyrek
|704
|721
|3,97
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|Gümüş.Ons
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|25,12
|0,04
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Seans Raporu
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17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de