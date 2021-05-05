***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaMevcut Pay Geri Alım Programı'nın 21 Mayıs 2021 tarihinde süresinin sona erecek olacak olması nedeniyle, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesi için Genel Kurul tarafından tekrar yetkilendirilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın Şirketimizin yapacağı 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934748BIST