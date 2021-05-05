***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 18:38
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Mevcut Pay Geri Alım Programı'nın 21 Mayıs 2021 tarihinde süresinin sona erecek olacak olması nedeniyle, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesi için Genel Kurul tarafından tekrar yetkilendirilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın Şirketimizin yapacağı 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934748
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
18:058,3207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
18:0510,0115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
18:05476,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 476,86
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|42,24
|120.831.655
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|2.776.000
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,60
|1.119.754
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.080.684
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.832.259
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,17
|47.628.402
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|515.291
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.555.813
|% -9,95
|
|KSTUR
|297,50
|1.324.175
|% -9,93
|
|AYEN
|7,56
|31.232.568
|% -9,89
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% -1,07
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 2,09
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,65
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3196
|8,3256
|% 0,01
|
|Euro
|9,9881
|9,9991
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,5405
|11,5984
|% 0,15
|
|Frank
|9,0763
|9,1309
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2115
|2,2226
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,62
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem