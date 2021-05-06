***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 18:19
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletme ruhsatına sahip olduğu 2444 ruhsat numaralı ve rödovans yöntemiyle işletme hakkına sahip olduğu 1247 ruhsat numaralı Konya'nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki kömür kaynağının, sahaya ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilmiş çalışmalara ek olarak, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından UMREK norm ve standartlarına uygun olarak tespit edilmesi ve UMREK (2018) koduna göre raporlanması çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmaların bu yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934993
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2716
18:059,9999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9760
18:05483,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 483,55
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|64.042.936
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.064.861
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.275.290
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.789.874
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.088.192
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.570.301
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.956.345
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.587.436.231
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.164.874.516
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|485.234.232
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|830.388.321
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|524.023.906
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2805
|8,2865
|% -0,33
|
|Euro
|9,9892
|9,9998
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,4814
|11,5389
|% -0,41
|
|Frank
|9,0800
|9,1347
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2032
|2,2143
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|28,89
|
|Altın Gr.
|483
|484
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,21
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235