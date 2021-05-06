***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olan Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletme ruhsatına sahip olduğu 2444 ruhsat numaralı ve rödovans yöntemiyle işletme hakkına sahip olduğu 1247 ruhsat numaralı Konya'nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki kömür kaynağının, sahaya ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilmiş çalışmalara ek olarak, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından UMREK norm ve standartlarına uygun olarak tespit edilmesi ve UMREK (2018) koduna göre raporlanması çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmaların bu yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934993BIST