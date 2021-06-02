***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.Ad-SoyadGörevGürsel USTAYönetim Kurulu BaşkanıErdal YAVUZYönetim Kurulu Başkan VekiliM. Sıraç ASLANYönetim Kurulu ÜyesiSuat İNCEYönetim Kurulu ÜyesiOrhan YÜKSELYönetim Kurulu ÜyesiSalih Selim ŞENKALYönetim Kurulu ÜyesiCevdet ÖZÇEVİKYönetim Kurulu ÜyesiGalip TAŞDEMİRBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDilek EMİLBağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939719BIST