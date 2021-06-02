***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 19:27
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.
Ad-Soyad
Görev
Gürsel USTA
Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal YAVUZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
M. Sıraç ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Suat İNCE
Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Selim ŞENKAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet ÖZÇEVİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Galip TAŞDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek EMİL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939719
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0834
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
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8,8122
En Düşük
8,5189
18:0510,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1046
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
18:05526,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 6,32
|Açılış
|: 526,88
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5952
|8,6024
|% 0,98
|
|Euro
|10,5019
|10,5133
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,1510
|12,2119
|% 1,10
|
|Frank
|9,5372
|9,5946
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2861
|2,2975
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|5,28
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,32
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,76
|0,12
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT