***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Şirketimiz nezdinde Vergi Denetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucunda tarafımıza 65.537,19 TL kurumlar vergisi ve 3.024.346,42 TL katma değer vergisi vergi aslının re'sen tarh edilmiş olduğu, ayrıca toplamda 4.634.825,43 TL vergi ziyaı cezası ile 120.000 TL özel usulsüzlük cezası kesildiği kamuya açıklanmıştı.Söz konusu cezalı tarhiyatlara ilişkin olarak 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (7326 sayılı Kanun) kapsamında bugün yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş, cezalı olarak tarh edilen vergi aslı yapılandırma sonucu Yİ-ÜFE ve taksitlendirme katsayıları da dahil olmak üzere toplam 6 eşit taksitte ödenmek üzere 1.936.132,50 TL olarak kesinleşmiş ve vergi ziyaı cezaları 7326 sayılı Kanun kapsamında tamamen terkin edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950894BIST