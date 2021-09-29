***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 18:53
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Salih Selim ŞENKAL vefat etmiştir. Ciner Grubu olarak bu acı kaybımızı kamuoyu ile paylaşır, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965791
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