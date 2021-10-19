***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 20:09
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Salih Selim Şenkal'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Özkan GÖKMEN'in atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Özkan Gökmen'in özgeçmişi ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971499
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|GARFA
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|145.444.701
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|MERIT
|29,04
|131.310.288
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|DOKTA
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|3.497.057
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|FLAP
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|68.255.928
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|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
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|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
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|FROTO
|170,20
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|% 2,28
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|KRDMD
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|EKGYO
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|EKGYO
|1,91
|599.107.629
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|YKBNK
|2,41
|550.289.881
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|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
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|KRDMD
|7,20
|731.931.063
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|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
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|Dolar
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|9,3128
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|Euro
|10,8310
|10,8415
|% -0,08
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|Sterlin
|12,8073
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|% 0,22
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|Frank
|10,0453
|10,1058
|% -0,20
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|Riyal
|2,4729
|2,4853
|% -0,34
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|Alış
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|Altın Ons
|1.769
|1.769
|4,16
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|Altın Gr.
|529
|529
|-0,55
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|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
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|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
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|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
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|Çeyrek
|851
|870
|5,98
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|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,63
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|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,17
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|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,98
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