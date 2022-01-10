***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 19:29
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6 Mayıs 2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletme ruhsatına sahip olduğu 2444 ruhsat numaralı ve rödovans yöntemiyle işletme hakkına sahip olduğu 1247 ruhsat numaralı Konya'nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki kömür kaynağının, sahaya ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilmiş çalışmalara ek olarak, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından UMREK norm ve standartlarına uygun olarak tespit edilmesi ve UMREK (2018) koduna göre raporlanması çalışmaları neticesinde, UMREK (2018) koduna uyumlu olarak Güvenli ve Verimli Maden Teknolojileri San. ve Tic. Limited Şirketi tarafından düzenlenen 10 Ocak 2022 tarihli Kömür Kaynak Kestirim Raporu'nda özetle, 1) Sahadaki kömür varlığının miktarını kestirmek amacıyla en son İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 175 milyon ton olarak tespit edilen kömür kaynak miktarının, 188 milyon ton olarak tespit edildiği ve orijinal bazda alt ısıl değerin ortalama olarak 2.079 kcal/kg olarak belirlendiği, 2) Sahada 1977-2011 yılları arasında gerçekleştirilen sondajlardan üretilen veriler ile UMREK (2018) raporlaması kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen teyit sondajları neticesinde, sondajlardan üretilen verilerin kalitesi, doğruluğu, hassasiyeti ve temsil derecesinin potansiyel kategorideki kaynağı destekler nitelikte olması gerekçesiyle, 188 milyon ton kömür kaynağın tamamının Potansiyel Kategori'de sınıflandırıldığı ve 3) Potansiyel Kategori'deki maden kaynaklarının maden rezervlerine dönüştürülmesi mümkün olmadığından, maden rezerv kestirim çalışmasına geçebilmek için ilave sondaj çalışmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Rapor ile ilgili kapsamlı özet bilgiler ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992326
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|CLEBI
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|150.018.015
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|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
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|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
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|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
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|RALYH
|11,37
|35.082.513
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|HURGZ
|1,93
|18.404.445
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|TETMT
|323,00
|10.195.740
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|THYAO
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|4.402.836.027
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|1.474.912.151
|% -0,27
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|2,42
|822.276.664
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|GARAN
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|Satış
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|Frank
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|Alış
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|1.794
|1.794
|-2,12
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|Altın Gr.
|798
|798
|0,86
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|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
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|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
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|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
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|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
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|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,06
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|Gümüş Gr.
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|9,96
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