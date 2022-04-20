***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Suat İnce'nin istifası nedeniyle boşalmış olan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Selçuk Yeşiltaş'ın atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Selçuk Yeşiltaş'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022375BIST