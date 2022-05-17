***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., içinde bulunduğumuz Mayıs ayı içinde sona erecek olan tesis tamamlama süresinin 66 ay uzatılması suretiyle sahip olduğu 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının tadil edilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.Başvurunun sonucu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030900BIST