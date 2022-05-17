***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 16:59
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., içinde bulunduğumuz Mayıs ayı içinde sona erecek olan tesis tamamlama süresinin 66 ay uzatılması suretiyle sahip olduğu 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının tadil edilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.
Başvurunun sonucu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030900
BIST
16:472.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,37
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4715,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2112
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4716,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,4071
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:47925,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 14,27
|Açılış
|: 925,28
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:47
|EGEPO
|8,03
|45.355.038
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.319.621
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.549.889
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.451.703
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.064.510
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,74
|82.343.945
|% -6,26
|
|THYAO
|42,90
|3.017.377.825
|% 0,42
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.188.896.441
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,88
|1.183.608.777
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|782.963.814
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.134.379.510
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,15
|184.816.848
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7430
|15,7523
|% 1,36
|
|Euro
|16,6167
|16,6473
|% 2,51
|
|Sterlin
|19,5760
|19,6742
|% 2,58
|
|Frank
|15,8032
|15,8984
|% 2,34
|
|Riyal
|4,1905
|4,2115
|% 1,50
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,34
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,33
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.161
|6.320
|109,08
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,76
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,15
|
Seans Raporu
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