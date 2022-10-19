***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3213 sayılı Maden Kanunu Ek Madde-1'in 3'üncü fıkrası uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları ruhsat sahalarındaki rödovansçılarının, rödovansa konu olan kısmını ruhsat sahalarından bölerek rödovans sözleşmesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla rödovans sözleşmesi sona erene kadar rödovans sözleşmesini yaptığı kişiye devredebilir ve rödovansçı adına ruhsat düzenlenebilir.İlgili madde kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") halen rödovans karşılığı işletmekte olduğu ve hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde ("TKİ") bulunan Konya ili, Ilgın ilçesi dahilinde bulunan kömür sahasına ilişkin S:1247 (İR:727) sicil numaralı ruhsatın Konya Ilgın tarafından devir alınmasına ilişkin taraflarca protokol imzalanmıştır.Söz konusu protokol kapsamında, 21.06.2026 tarihine kadar geçerli olan S:1247 (İR:727) sicil numaralı ruhsat ile bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının mevcut yürürlükte olan rödovans sözleşmesindeki geçerlilik süresi olan 9 Nisan 2032 tarihine kadar olan işletme hakkı devralınmaktadır. İşletme hakkı süresi, ruhsat alanında rezerv kalması ve tarafların anlaşması kaydıyla uzatılabilecektir.Konya Ilgın'ın ilgili sahada gerçekleştirdiği kömür üretimi bazlı olarak TKİ'ye ödemekte olduğu rödovans bedelinin esaslarında ve yıllık asgari 300.000 ton olan asgari üretim taahhüdünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemekte olup, ruhsatın devir alınması kapsamında ilave bir bedel de ödenmeyecektir.İlgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki ruhsat devir süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072875BIST