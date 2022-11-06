***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Konya Ilgın"), tesis tamamlama süresinin 66 ay uzatılması suretiyle sahip olduğu 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının tadil edilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") başvuruda bulunmuştu.6 Kasım 2022 tarihli ve 32005 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27 Ekim 2022 tarihli EPDK kararı uyarınca, söz konusu tadil başvurusu olumsuz karşılanarak 27 Şubat 2013 tarihli ve EÜ/4292/02479 sayılı elektrik üretim lisansının iptal edildiği kamuya açıklanmıştır.Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'a, karara ve gerekçesine ilişkin yazılı bir tebligat henüz yapılmamış olup bu nedenle kararın detayları bilinmemekle beraber, konuyla ilgili dava dahil her türlü hakkımızı saklı tutmaktayız.Söz konusu karar Konya Ilgın'ın mevcut durum itibariyle Ilgın sahasında yürüttüğü linyit madenciliği faaliyetlerini etkilememektedir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077052BIST