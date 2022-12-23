***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022, 6.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022 ve 22.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı kararı ile iptal edilmesi akabinde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca, söz konusu karara karşı EPDK'ya itirazda bulunulmuştu.Söz konusu itiraza ilişkin EPDK tarafından bağlı ortaklığımıza 23 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar herhangi bir cevap iletilmemiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11'inci maddesinde, 30 gün içinde itiraza ilgili makam tarafından cevap verilmemesi durumunda itirazın reddedilmiş sayılacağı ve itirazın reddedilmiş sayılması halinde idari dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı düzenlenmiş olduğundan, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için EPDK'nın söz konusu idari işlemi hakkında Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılması yönünde çalışmalara başlanmıştır.30 günlük sürenin bitmesinden sonra dahi yetkili idari makamlarca itiraza cevap verilebilmekte olup, itiraz ve dava sürecinde yaşanacak gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089603BIST