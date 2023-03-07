***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") halen rödovans karşılığı işletmekte olduğu ve hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde ("TKİ") bulunan Konya ili, Ilgın ilçesi dahilinde bulunan kömür sahasına ilişkin S:1247 (İR:727) sicil numaralı ruhsatın Konya Ilgın tarafından devir alınmasına ilişkin TKİ ve Konya Ilgın arasında protokol imzalanmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki ruhsat devir süreci başlatılmıştı.Söz konusu ruhsat devir talebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuş olup, talep edilen evrakların tamamlanmasıyla devir süreci tamamlanacaktır. Ruhsat devir süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121206BIST