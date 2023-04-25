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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.04.2023 17:21
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022, 6.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022, 22.11.2022, 23.12.2022, 3.01.2023, 9.01.2023, 13.03.2023 ve 20.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiği ve söz konusu karara karşı Ankara 21. İdare Mahkemesi nezdinde 2023/11 esas numaralı dosya ile bağlı ortaklığımızca yürütmenin durdurulması istemli açılan iptal davasında, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulduğu daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.
Konya Ilgın'ın yürütmeyi durdurma isteminin reddine ilişkin mahkeme kararına karşı yaptığı itiraz sonucu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, 13 Nisan 2023 tarihli kararıyla itiraz isteminin reddine karar vermiş olup, ilgili karar bugün elektronik ortamda Konya Ilgın'a tebliğ edilmiştir.
Davanın esasına ilişkin incelemeler devam etmekte olup, dava sürecinde yaşanacak önemli gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140802


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