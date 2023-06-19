***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19 Haziran 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.Ad-SoyadGörevGürsel USTA Yönetim Kurulu BaşkanıErdal YAVUZ Yönetim Kurulu Başkan VekiliOrhan YÜKSEL Yönetim Kurulu ÜyesiSelçuk YEŞİLTAŞ Yönetim Kurulu ÜyesiCevdet ÖZÇEVİK Yönetim Kurulu ÜyesiÖzkan GÖKMEN Yönetim Kurulu ÜyesiGalip TAŞDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDilek EMİL Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiCemal TÜFEKÇİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160156BIST