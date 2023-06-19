***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2023 19:07
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19 Haziran 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.
Ad-Soyad
Görev
Gürsel USTA Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal YAVUZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Orhan YÜKSEL Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk YEŞİLTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet ÖZÇEVİK Yönetim Kurulu Üyesi
Özkan GÖKMEN Yönetim Kurulu Üyesi
Galip TAŞDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek EMİL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal TÜFEKÇİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160156
BIST