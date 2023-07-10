***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün organizasyonuna ilişkin olarak II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği, aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olan Sn. Ayşe Yıldıran Yüksel'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmesine ve kendisinin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyesi olarak atanmasına, Grubumuzda Finansal Raporlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Cihan Arslan'ın da Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ayşe Yıldıran Yüksel Lisans Bilgileri: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tel: 0216 531 25 33 E-posta: yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr/investor.relations@cinergroup.com.tr Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi ve Finansal Raporlama Müdürü Cihan Arslan Lisans Bilgisi: - Tel: 0216 531 25 33 E-posta: yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr/investor.relations@cinergroup.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169429BIST