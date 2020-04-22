***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programına İlişkin Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 744.336.215Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 26.182.026Ek AçıklamalarŞirketimizin 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DokümanlarEK: 1 PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839927BIST