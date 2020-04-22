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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.04.2020 18:37
GÜNCEL HABERLER



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programına İlişkin Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 744.336.215
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 26.182.026

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839927


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Tam 2.538 2.600 51,90  
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