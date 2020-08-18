Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.08.2020 20:05
GÜNCEL HABERLER



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30 Haziran 2020 tarihli bilançodaki özkaynak defter değerinin %7 fazlasına denk gelecek şekilde, pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 4,8529 TL olarak güncellenmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 744.336.215
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 26.182.026

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.05.2020 21.05.2021 744.336.215 5

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 30 Haziran 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2020 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 4,8529 TL olarak belirlenmiştir.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869817


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,58% |  6,26
Açılış :  1.088  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.084
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 29,04 6.026.582 % 10,00  
MAKTK 2,53 90.056.109 % 10,00  
MRGYO 2,09 9.993.185 % 10,00  
RTALB 57,20 666.630.687 % 10,00  
TKURU 80,95 340.880 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3711 7,3813 % -0,03  
Euro 8,7946 8,8058 % 0,56  
Sterlin 9,7317 9,7805 % 0,99  
Frank 8,1301 8,1791 % 0,34  
Riyal 1,9603 1,9702 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.005 2.006 19,97  
Altın Gr. 475 475 4,48  
Cumhuriyet 3.153 3.201 22,00  
Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 28,06 28,10 0,58  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 0,13  
B. Petrol 45,38 45,38 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru