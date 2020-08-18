***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30 Haziran 2020 tarihli bilançodaki özkaynak defter değerinin %7 fazlasına denk gelecek şekilde, pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 4,8529 TL olarak güncellenmiştirYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 744.336.215Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 26.182.026Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.05.2020 21.05.2021 744.336.215 5Ek AçıklamalarŞirketimizin 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 30 Haziran 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2020 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 4,8529 TL olarak belirlenmiştir.Eklenen DokümanlarEK: 1 PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869817BIST