***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 13 Temmuz 2021 tarihli pay geri alım işlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 2 yıldırGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.488.672.430Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 169.053.641,2Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 02.06.2021 02.06.2023 14.886.724,3 10Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 13.07.2021 5.000 0,003 4,67 0 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeEk AçıklamalarŞirketimizin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 31 Mart 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2021 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 6,0577 TL olarak belirlenmiştir.Genel Kurulumuzca onaylanmış Pay Geri Alım Programı kapsamında başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır.Eklenen DokümanlarEK: 1 Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950895BIST