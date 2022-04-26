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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.04.2022 18:54
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26 Nisan 2022 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 2 yıldır
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.488.672.430
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 169.053.641,2

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 02.06.2021 02.06.2023 14.886.724,3 10

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 13.07.2021 5.000 0,003 4,67 0 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,33 5.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,3 10.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,17 15.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,26 20.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,12 25.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme

Ek Açıklamalar
2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirketimizce 26.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 6,12 TL – 6,33 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 26.04.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 30.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,018'e ulaşmıştır.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024055


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