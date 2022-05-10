***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Azami Fiyatının GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 2 yıldırGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.488.672.430Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 169.053.641,2Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 02.06.2021 02.06.2023 14.886.724,3 10Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 13.07.2021 5.000 0,003 4,67 0 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,33 5.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,3 10.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,17 15.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,26 20.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 26.04.2022 5.000 0,003 6,12 25.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 27.04.2022 7.500 0,005 6,14 30.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 27.04.2022 2.500 0,002 6,04 37.500 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 27.04.2022 5.000 0,003 6,1 40.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 27.04.2022 7.500 0,005 6,1 45.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 27.04.2022 7.500 0,005 6,11 52.500 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 28.04.2022 5.000 0,003 6,2 60.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 28.04.2022 7.500 0,005 6,27 65.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 28.04.2022 7.500 0,005 6,23 72.500 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 28.04.2022 5.000 0,003 6,2 80.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 28.04.2022 5.000 0,003 6,22 85.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.04.2022 5.000 0,003 6,32 90.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.04.2022 5.000 0,003 6,36 95.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.04.2022 5.000 0,003 6,37 100.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.04.2022 5.000 0,003 6,38 105.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.04.2022 5.000 0,003 6,39 110.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.05.2022 5.000 0,003 6,47 115.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.05.2022 5.000 0,003 6,45 120.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.05.2022 5.000 0,003 6,45 125.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeEk Açıklamalar2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında 31 Mart 2022 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2022 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 8,1440 TL olarak belirlenmiştir.Eklenen DokümanlarEK: 1 Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028694BIST