***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
16.08.2023 21:20
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Azami Pay Geri Alım Fiyatının 2023 İlk Yarı Finansal Sonuçlarına Göre Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.488.672.430
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 411.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 19.06.2023 19.06.2026 14.886.724,3 10
Ek Açıklamalar
19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında 30 Haziran 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alınarak, pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 34,4978 TL (Önceki seviye: 28,6721 TL) olarak güncellenmiştir.
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186223
BIST