***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Azami Pay Geri Alım Fiyatının 2023 İlk Yarı Finansal Sonuçlarına Göre GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.488.672.430Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 411.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 19.06.2023 19.06.2026 14.886.724,3 10Ek Açıklamalar19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında 30 Haziran 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alınarak, pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 34,4978 TL (Önceki seviye: 28,6721 TL) olarak güncellenmiştir.Eklenen DokümanlarEK: 1 Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186223BIST