***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.05.2020 11:58
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kayabaşı Köyü İslahiye / GAZİANTEP (Boksit Sahası)
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay senetleri 04.10.1997 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar - Grup 1
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRSEL USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -
ERDAL YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu-Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ORHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -
SALİH SELİM ŞENKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -
CEVDET ÖZÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -
MEHMET SİRAÇ ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 15.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -
ENGİN YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Sermaye Piyasaları Üst Düzey Yöneticisi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi
GÜVEN ÖNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 24.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Vakfı ve Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688690 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanlıkları ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliği
GALİP TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 12.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688690 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ile Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliği
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara-Çayırhan da kurulu termik santralini işletmek ve santrale bağlı kömür ocaklarında kömür çıkarma 72100000 7210009 TRY 10 Finansal Yatırım
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya-Ilgın linyit sahasından kömür çıkarmak ve kurulacak santralde elektrik enerjisi üretim/satışını yapmak 126250000 126250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846461
BIST