***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kayabaşı Köyü İslahiye / GAZİANTEP (Boksit Sahası)Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay senetleri 04.10.1997 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar - Grup 1Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÜRSEL USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -ERDAL YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu-Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiORHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -SALİH SELİM ŞENKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -CEVDET ÖZÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -MEHMET SİRAÇ ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 15.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -ENGİN YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Sermaye Piyasaları Üst Düzey Yöneticisi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiGÜVEN ÖNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 24.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Vakfı ve Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688690 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanlıkları ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğiGALİP TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 12.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688690 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ile Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyeliğiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPark Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara-Çayırhan da kurulu termik santralini işletmek ve santrale bağlı kömür ocaklarında kömür çıkarma 72100000 7210009 TRY 10 Finansal YatırımKonya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya-Ilgın linyit sahasından kömür çıkarmak ve kurulacak santralde elektrik enerjisi üretim/satışını yapmak 126250000 126250000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846461BIST