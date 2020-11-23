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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.11.2020 18:24



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler - Kayabaşı Köyü İslahiye / GAZİANTEP (Boksit Sahası)
- Gölyaka mahallesi Ilgın / KONYA (Linyit Sahası) (Bağlı ortaklığımız bünyesinde)


Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tolga Büyükdikbaş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetcisi/Finans Müdürü 24.07.2020 0216 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 102513
KadirZararsız Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi/Finansal Raporlama Uzmanı 24.07.2020 0216 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr - -

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay senetleri 04.10.1997 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889623


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KONYA 1.078,40 295.925.547 % 10,00  
MERKO 13,20 16.261.785 % 10,00  
SUMAS 38,72 819.161 % 10,00  
POLTK 352,00 1.367.994 % 10,00  
EGEEN 1.557,00 296.758.629 % 10,00  
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Dolar 7,8798 7,8862 % 3,51  
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Sterlin 10,4356 10,4880 % 3,34  
Frank 8,5867 8,6385 % 3,11  
Riyal 2,0929 2,1034 % 3,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 -34,23  
Altın Gr. 464 464 5,41  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,55 23,58 -0,62  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,03  
B. Petrol 45,90 45,90 0,83  
Seans Raporu 18:05
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