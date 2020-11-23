***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler - Kayabaşı Köyü İslahiye / GAZİANTEP (Boksit Sahası)- Gölyaka mahallesi Ilgın / KONYA (Linyit Sahası) (Bağlı ortaklığımız bünyesinde)Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTolga Büyükdikbaş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetcisi/Finans Müdürü 24.07.2020 0216 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 102513KadirZararsız Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi/Finansal Raporlama Uzmanı 24.07.2020 0216 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr - -Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay senetleri 04.10.1997 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889623BIST