***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/03/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı1 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 05.03.2020 KARAR SAYISI : 2020/01 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporu ile SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) (Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları), SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiklerini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediklerini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlandığı ve gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olabilecek bir eksiklik içermediklerini bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, 05.03.2020 Tacigül ERDEM Güven ÖNAL Galip TAŞDEMİR Mali İşler Müdürü Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824780BIST