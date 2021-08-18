***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 21:15
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetimine tabi olan 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiklerini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediklerini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla 18.08.2021 Tacigül ERDEM Galip TAŞDEMİR Dilek EMİL Mali İşler Müdürü Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959174
BIST
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|| -11,93
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1.442
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|| 0,0805
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|Önceki Kapanış
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8,5475
En Düşük
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14:599,9941
En Yüksek
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|: 0,80%
|| 0,0792
|Açılış
|: 9,9500
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|Önceki Kapanış
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10,0134
En Düşük
9,8798
14:59489,65
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|| 3,99
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|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:59
|PENTA
|89,10
|11.673.984
|% 15,27
|
|KTSKR
|52,80
|83.828.305
|% 13,21
|
|DMSAS
|7,74
|62.591.649
|% 12,66
|
|DOBUR
|22,94
|2.152.214
|% 12,56
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,40
|68.630.539
|% -7,97
|
|VAKKO
|10,56
|23.967.825
|% -7,29
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.072.240
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,30
|491.889.342
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,76
|440.174.752
|% -3,48
|
|SISE
|8,72
|422.893.964
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|412.996.460
|% 0,00
|
|EREGL
|18,60
|356.365.503
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,86
|325.439.374
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|134.840.213
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|166.215.797
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,76
|440.174.752
|% -3,48
|
|GARAN
|9,30
|491.889.342
|% -0,85
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5247
|8,5285
|% 0,95
|
|Euro
|9,9822
|9,9941
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6251
|11,6834
|% 0,33
|
|Frank
|9,2548
|9,3106
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2642
|2,2756
|% 0,80
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.233
|3.314
|15,71
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,59
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,02
|66,02
|-2,21
|
Seans Raporu
14:59
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