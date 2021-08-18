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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2021 21:15



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetimine tabi olan 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda   • Tarafımızca incelendiklerini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediklerini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla 18.08.2021 Tacigül ERDEM                    Galip TAŞDEMİR                                          Dilek EMİL               Mali İşler Müdürü     Denetimden Sorumlu Komite Başkanı           Denetimden Sorumlu Komite Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959174


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Çeyrek 784 802 3,80  
Gümüş.Ons 23,33 23,36 -0,16  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,00  
B. Petrol 66,02 66,02 -2,21  
Seans Raporu 14:59
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