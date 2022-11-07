***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
07.11.2022 18:25
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
07.11.2022
Tacigül ERDEM Galip TAŞDEMİR
Dilek EMİL
Mali İşler Müdürü Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077614
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1550
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6463
En Düşük
18,3801
18:051.001,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.001,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5734
|18,5762
|% 0,05
|
|Euro
|18,6213
|18,6498
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,3281
|21,4351
|% 1,26
|
|Frank
|18,7128
|18,8255
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-5,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.701
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.265
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,34
|98,34
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
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17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem