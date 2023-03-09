Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

09.03.2023 22:17
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122532


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:595.446
Değişim :  0,14% |  7,84
Açılış :  5.458  
Önceki Kapanış :  5.438  
En Yüksek
5.503 En Düşük
5.432
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 73,70 124.490.392 % 10,00  
OYAKC 46,88 5.315.807.541 % 10,00  
BASCM 5,94 2.004.271 % 10,00  
SAMAT 23,10 56.027.644 % 10,00  
CMBTN 588,60 85.502.966 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,9468 18,9529 % 0,07  
Euro 20,0648 20,1074 % 0,62  
Sterlin 22,5234 22,6364 % 0,65  
Frank 20,1833 20,3048 % 0,70  
Riyal 5,0353 5,0605 % 0,10  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.831 17,35  
Altın Gr. 1.116 1.116 11,29  
Cumhuriyet 7.521 7.635 31,00  
Tam 7.568 7.634 48,00  
Yarım 3.697 3.735 23,00  
Çeyrek 1.849 1.868 12,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,10 0,08  
Gümüş Gr. 12,25 12,27 0,07  
B. Petrol 81,57 81,57 -1,09  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru