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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.06.2020 19:23
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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,34
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın Haziran 2019 - Haziran 2024 dönemini kapsayan mevcut madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür, madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak gelir elde edilecektir.
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan 1247 sicil numaralı kömür sahasından ürettiği alt ısıl değeri 1.400-1.600 kcal/kg aralığında olan 35.000 ton kömürün 18 Ağustos 2020 tarihine kadar Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Düzgün İnşaat) satışına ilişkin olarak 18 Haziran 2020 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Söz konusu kömür tonajı bir taahhüt niteliğinde olmayıp, taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşmedeki miktarı %25 oranında artırıp azaltabileceklerdir. Kömürün nakliyesine ilişkin giderler Düzgün İnşaat tarafından karşılanacaktır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851901


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.133,00 2.311.718 % 10,00  
KSTUR 46,20 98.167 % 10,00  
BAYRK 9,26 9.368.546 % 9,98  
TSPOR 8,05 172.972.088 % 9,97  
MTRYO 2,54 100.527.248 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4877 8,5303 % -0,93  
Frank 7,1747 7,2180 % -0,15  
Riyal 1,8223 1,8314 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -3,08  
Altın Gr. 380 380 0,15  
Cumhuriyet 2.528 2.566 5,00  
Tam 2.539 2.553 2,10  
Yarım 1.237 1.248 1,00  
Çeyrek 620 625 0,50  
Gümüş.Ons 17,39 17,42 -0,10  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,02  
B. Petrol 41,24 41,24 0,53  
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