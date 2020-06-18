***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDüzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0,34Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih18/06/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıEk açıklamalarda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklığımızın Haziran 2019 - Haziran 2024 dönemini kapsayan mevcut madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür, madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak gelir elde edilecektir.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan 1247 sicil numaralı kömür sahasından ürettiği alt ısıl değeri 1.400-1.600 kcal/kg aralığında olan 35.000 ton kömürün 18 Ağustos 2020 tarihine kadar Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Düzgün İnşaat) satışına ilişkin olarak 18 Haziran 2020 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Söz konusu kömür tonajı bir taahhüt niteliğinde olmayıp, taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşmedeki miktarı %25 oranında artırıp azaltabileceklerdir. Kömürün nakliyesine ilişkin giderler Düzgün İnşaat tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851901BIST