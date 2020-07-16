***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıEti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı31 Mart İlk Çeyrek Net Satışlarının %42,65'i.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı31 Mart İtibariyle Ticari Alacakların %49,70'i.İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/07/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıEk açıklamalarda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklığımızın uygulamaya koyduğu Haziran 2019 - Haziran 2024 dönemini kapsayan ön madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür, madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak gelir elde edilecektir. 2020 yılında üretilmesi beklenen kömür yaklaşık 450-500 bin ton seviyesindedir.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda) arasında 26 Aralık 2019 tarihinde imzalanan kömür alım-satım sözleşmesinin 6 aylık süresinin sone ermesinin ardından, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması akabinde 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşmeye göre bağlı ortaklığımız Konya Ilgın, baz kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan 240.000 ton kömürün 16 Temmuz 2021 tarihine kadar Eti Soda'ya teslimatını gerçekleştirecektir. Eti Soda, sözleşmede yer alan baz kömür tonajının (±% 25) oranında artırılıp azaltılması yetkisine sahip olup, kömürün nakliyesine ilişkin giderler Eti Soda tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860153BIST