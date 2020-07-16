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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.07.2020 18:53
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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Mart İlk Çeyrek Net Satışlarının %42,65'i.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Mart İtibariyle Ticari Alacakların %49,70'i.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın uygulamaya koyduğu Haziran 2019 - Haziran 2024 dönemini kapsayan ön madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür, madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak gelir elde edilecektir. 2020 yılında üretilmesi beklenen kömür yaklaşık 450-500 bin ton seviyesindedir.
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda) arasında 26 Aralık 2019 tarihinde imzalanan kömür alım-satım sözleşmesinin 6 aylık süresinin sone ermesinin ardından, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması akabinde 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.  Yeni sözleşmeye göre bağlı ortaklığımız Konya Ilgın, baz kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan 240.000 ton kömürün 16 Temmuz 2021 tarihine kadar Eti Soda'ya teslimatını gerçekleştirecektir. Eti Soda, sözleşmede yer alan baz kömür tonajının (±% 25) oranında artırılıp azaltılması yetkisine sahip olup, kömürün nakliyesine ilişkin giderler Eti Soda tarafından karşılanacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860153


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ASUZU 17,82 126.931.709 % 10,00  
BURVA 33,22 13.939.851 % 10,00  
VKFYO 5,06 9.810.258 % 10,00  
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Tam 2.657 2.670 -15,20  
Yarım 1.290 1.306 -7,40  
Çeyrek 647 654 -3,70  
Gümüş.Ons 19,20 19,24 -0,19  
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