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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.08.2020 18:30
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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,34
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın Haziran 2019 - Haziran 2024 dönemini kapsayan mevcut madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür, madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle satılarak gelir elde edilecektir.
Açıklamalar

Şirketimizin 18 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğu Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., ile  Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan ve 18 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek olan kömür satışına ilişkin sözleşmede teslimatın devam etmesi nedeniyle süre uzatımına gidilmiş olup, sözleşmenin süresi 31 Ekim 2020 olarak revize edilmiştir. 
Sözleşmenin diğer şartlarında bir değişiklik bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870040


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Cumhuriyet 3.104 3.151 -50,00  
Tam 3.081 3.161 -46,57  
Yarım 1.489 1.529 -22,53  
Çeyrek 747 764 -11,26  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 -0,18  
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