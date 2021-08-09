***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıEk açıklamalarda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklığımız tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ve önceliği santralin faaliyet göstereceği dönemde uygulanacak yüksek hacimli ana madencilik planına hazırlık yapılması olan ön madencilik planlaması kapsamında, kömür tabanında ve kömür üst örtüsünde rastlanan ve sahada devam eden kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen killi malzemelerin, Türkiye Kömür İşletmeleri ile olan mevcut rödovans sözleşmesi çerçevesinde ilgili rödovans bedelinin ödenmesi suretiyle üretimi ve satışı gerçekleştirilerek ilave hasılat yaratılacaktır.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Konya'nın Ilgın ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ("Alıcı") satışı için bağlı ortaklığımızca sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olup, yılsonuna kadar 30 bin ton kil satışı yapılması planlanmaktadır. Sahadaki üretim durumuna göre satış miktarı %30 oranında arttırılıp azaltılabilecektir. Kil, Konya Ilgın'ın işlettiği maden sahasında Alıcı'ya kamyon üstü teslim edilecek olup sevk ve nakliye giderleri Alıcı'ya ait olacaktır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956237BIST