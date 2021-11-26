***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıEk açıklamalarda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Konya'nın Ilgın ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ("Alıcı") satışı için bağlı ortaklığımızca 9 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan ve bu yılın sonuna kadar %30 oranında arttırılıp azaltılabilecek 30 bin tonluk satış hacmi, Alıcı'nın talep koşulları nedeniyle imzalanan ek protokolle 7 bin ton (+/- %30) olarak revize edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979896BIST