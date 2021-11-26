***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.11.2021 18:11
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Konya'nın Ilgın ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ("Alıcı") satışı için bağlı ortaklığımızca 9 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan ve bu yılın sonuna kadar %30 oranında arttırılıp azaltılabilecek 30 bin tonluk satış hacmi, Alıcı'nın talep koşulları nedeniyle imzalanan ek protokolle 7 bin ton (+/- %30) olarak revize edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979896
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
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1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4692
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 0,4694
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
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12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 4,78%
|| 0,6441
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
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14,3282
En Düşük
13,3965
18:05718,12
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 27,82
|Açılış
|: 718,33
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3808
|12,4692
|% 3,91
|
|Euro
|13,9992
|14,1115
|% 4,78
|
|Sterlin
|16,5040
|16,5868
|% 3,54
|
|Frank
|13,4106
|13,4913
|% 5,02
|
|Riyal
|3,3009
|3,3175
|% 3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|7,50
|
|Altın Gr.
|719
|719
|28,59
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|0,16
|
|B. Petrol
|73,71
|73,71
|-8,51
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem