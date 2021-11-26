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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.11.2021 18:11
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Konya'nın Ilgın ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ("Alıcı") satışı için bağlı ortaklığımızca 9 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan ve bu yılın sonuna kadar %30 oranında arttırılıp azaltılabilecek 30 bin tonluk satış hacmi, Alıcı'nın talep koşulları nedeniyle imzalanan ek protokolle 7 bin ton (+/- %30) olarak revize edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979896


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