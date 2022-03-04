***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
04.03.2022 18:37
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2021-09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/03/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen killi malzemelerin, Türkiye Kömür İşletmeleri ile olan mevcut rödovans sözleşmesi çerçevesinde ilgili rödovans bedelinin ödenmesi suretiyle üretimi ve satışı gerçekleştirilerek ilave hasılat yaratılacaktır.
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Konya'nın Ilgın ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ("Alıcı") satışı için bağlı ortaklığımızca sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olup, yılsonuna kadar 60 bin ton kil satışı yapılması planlanmaktadır. Sahadaki üretim durumuna göre satış miktarı %10 oranında arttırılıp azaltılabilecektir. Kil, Konya Ilgın'ın işlettiği maden sahasında Alıcı'ya kamyon üstü teslim edilecek olup sevk ve nakliye giderleri Alıcı'ya ait olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007468
BIST