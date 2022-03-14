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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.03.2022 18:14
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yener Tarım İnşaat Madencilik Besicilik ve Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Net Satışlar İçindeki Payı (%0,45), Satışların Maliyeti İçindeki Payı (%1,25)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Ticari Borçlar İçindeki Payı (%3,18)
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/03/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın yürüttüğü kömür üretim faaliyeti için gerekli dekapaj çalışmalarının yürütülmesi için yeni bir tedarikçi ile iş ilişkisine başlanmaktadır.
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") Yönetim Kurulu 1) Nasıroğlu Madencilik İnşaat A.Ş. ile Konya Ilgın arasında imzalanmış olan mevcut dekapaj işi sözleşmesinin ilgili şirketin talebi de göz önünde bulundurularak karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle sonlandırılmasına, 2) Yüksek hacimli kömür üretimi öncesinde hayata geçirilen ön madencilik planlaması kapsamında 2022-2025 döneminde yaklaşık 18,2 milyon m3 dekapaj gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, ilgili planlama çerçevesinde 2022 yılındaki dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Yener Tarım İnşaat Madencilik Besicilik ve Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile ±%25 toleranslı toplam 4.550.000 m3 dekapaj işinin gerçekleştirilmesi için sözleşme imzalanmasına, baz birim dekapaj fiyatının 18,65 TL/m3 olarak belirlenmesine ve sözleşme hükümleri doğrultusunda baz birim fiyatın iş süresince her ay eskalasyona tabi tutulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010394


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