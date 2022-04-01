***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıEti Alüminyum A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/04/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıEk açıklamalarda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklığımızın Haziran 2019 - Aralık 2025 dönemini kapsayan mevcut madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür satılarak gelir elde edilecektir.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın), rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın' da yer alan 1247 sicil numaralı kömür sahasından ürettiği alt ısıl değeri 1.300-2.250 kcal/kg aralığında olan 50.000 ton kömürün 30 Haziran 2022 tarihine kadar Eti Alüminyum A.Ş.' ye satışına ilişkin olarak 1 Nisan 2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Söz konusu kömür tonajı bir taahhüt niteliğinde olmayıp, taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşmedeki miktarı %10 oranında artırıp azaltabileceklerdir. Kömürün nakliyesine ilişkin giderler tarafından karşılanacaktır. Eti Alüminyum A.Ş.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015166BIST