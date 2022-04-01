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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.04.2022 18:18
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eti Alüminyum A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın Haziran 2019 - Aralık 2025 dönemini kapsayan mevcut madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür satılarak gelir elde edilecektir.
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın), rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın' da yer alan 1247 sicil numaralı kömür sahasından ürettiği alt ısıl değeri 1.300-2.250 kcal/kg aralığında olan 50.000 ton kömürün 30 Haziran 2022 tarihine kadar Eti Alüminyum A.Ş.' ye satışına ilişkin olarak 1 Nisan 2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Söz konusu kömür tonajı bir taahhüt niteliğinde olmayıp, taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşmedeki miktarı %10 oranında artırıp azaltabileceklerdir. Kömürün nakliyesine ilişkin giderler tarafından karşılanacaktır.   Eti Alüminyum A.Ş.
Kamuoyuna duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015166


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