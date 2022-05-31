***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
31.05.2022 18:18
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Düzgün İş Makineleri İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/03/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın Haziran 2019 - Aralık 2025 dönemini kapsayan mevcut madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür satılarak gelir elde edilecektir.
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Alıcı) ile 29 Mart 2022 tarihinde imzaladığı ve 31 Mayıs 2022 tarihine kadar alt ısıl değeri 1.800-2.100 kcal/kg aralığında olan 10.000 ton kömürün satışını içeren sözleşmedeki teslim tarihi, Alıcı'nın talep koşulları nedeniyle imzalanan ek protokolle 31 Temmuz 2022 olarak revize edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033660
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|MZHLD
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|19.398.555
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|SILVR
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|AKFGY
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|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
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|LIDFA
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|THYAO
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|
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|972
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|6.575
|-20,00
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|6.440
|6.603
|-24,94
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|3.113
|3.194
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|1.597
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|Gümüş.Ons
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|21,76
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