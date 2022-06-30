***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.06.2022 18:42
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eti Alüminyum A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
1 Nisan 2022 tarihli açıklamada belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın Haziran 2019 - Aralık 2025 dönemini kapsayan mevcut madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür satılarak gelir elde edilecektir.
Açıklamalar
Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın) 1 Nisan 2022 tarihinde 50.000 ton (%10 oranında artırıp azaltabilecek) kömürün 30 Haziran 2022 tarihine kadar Eti Alüminyum A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak sözleşme imzalamıştı. Söz konusu sözleşme kapsamında 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle Konya Ilgın tarafından toplam 35.765 ton kömür sevkiyatı gerçekleştirilmiş olup taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşme süresinin uzatılmaması konusunda mutabık kalmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040490
BIST
18:052.405
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|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
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|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
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|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
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|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
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|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
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|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
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|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
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|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
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|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,6952
|16,7096
|% 0,43
|
|Euro
|17,4827
|17,5166
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,2347
|20,3362
|% 0,59
|
|Frank
|17,4154
|17,5203
|% 0,31
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|Riyal
|4,4372
|4,4594
|% 0,32
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-4,97
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.472
|6.588
|-53,00
|
|Yarım
|3.168
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,43
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,17
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|B. Petrol
|110
|110
|-2,47
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