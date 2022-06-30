***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıEti Alüminyum A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/04/2022Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları1 Nisan 2022 tarihli açıklamada belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklığımızın Haziran 2019 - Aralık 2025 dönemini kapsayan mevcut madencilik faaliyeti planlaması kapsamında üreteceği kömür satılarak gelir elde edilecektir.AçıklamalarDaha önce kamuya duyurulduğu üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın) 1 Nisan 2022 tarihinde 50.000 ton (%10 oranında artırıp azaltabilecek) kömürün 30 Haziran 2022 tarihine kadar Eti Alüminyum A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak sözleşme imzalamıştı. Söz konusu sözleşme kapsamında 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle Konya Ilgın tarafından toplam 35.765 ton kömür sevkiyatı gerçekleştirilmiş olup taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşme süresinin uzatılmaması konusunda mutabık kalmışlardır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040490BIST