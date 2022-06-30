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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

30.06.2022 18:42
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019, 16.07.2020 ve 14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Mart İlk Çeyrek Net Satışlarının %65,14'ü.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Mart İtibariyle Ticari Alacakların %38,02'si.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımız tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ve önceliği santralin faaliyet göstereceği dönemde uygulanacak yüksek hacimli ana madencilik planına hazırlık yapılması olan ön madencilik planlaması kapsamında 2019 yılının son çeyreğinde başlanan kömür satışları devam ettirilmektedir.
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda) arasındaki kömür alım-satım sözleşmesinin süresinin 16 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması akabinde 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşme ile - Eti Soda firmasına kömür satışının 17 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıl daha devam ettirilmesi, - 240.000 ton kömürün 16 Temmuz 2023 tarihine kadar Eti Soda veya alt yüklenicileri tarafından Konya Ilgın'ın işlettiği maden sahasından ocak başında teslim alınmak suretiyle Eti Soda'ya sevk edilmesi ve nakliye giderlerinin Eti Soda'ya ait olması, - 240.000 ton olan satın alım hacminin Eti Soda yönetimince gerekli görülmesi durumunda tek taraflı olarak %25 oranında arttırılıp azaltılabilmesi hüküm altına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040489


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