***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022-31.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDüzgün İş Makineleri İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih29/03/2022Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları29.03.2022 ve 31.05.2022 tarihli açıklamalarda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi29.03.2022 ve 31.05.2022 tarihli açıklamalarda belirtilmiştir.AçıklamalarDaha önce kamuya duyurulduğu üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Konya Ilgın) karşılıklı taahhüt niteliği taşımayacak şekilde 10.000 ton kömürün 31 Temmuz 2022 tarihine kadar Düzgün İş Makineleri İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak sözleşme imzalamıştı. Söz konusu sözleşme kapsamında, 29 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Konya Ilgın tarafından toplam 2.207 ton kömür satışı gerçekleştirilmiş olup taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşme süresinin uzatılmaması konusunda mutabık kalmışlardır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049449BIST