***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2019 ve 14.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYener Lojistik Madencilik ve İnşaat Ticaret Limited ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih03/03/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıEk açıklamalarda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklığımızın yürüttüğü kömür üretim faaliyeti kapsamında 2023 yılı için planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için sözleşme imzalanmıştır.AçıklamalarBağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim KuruluKonya İli'nin Ilgın ilçesindeki linyit sahasında 2019 yılında hayata geçirilmiş olan ön madencilik planlaması kapsamında, sahada devam eden kömür üretim faaliyetleriyle ilgili olarak, 2023 yılı için planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Yener Lojistik Madencilik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile (+/-) %20 toleranslı toplam 7.000.000 metreküp dekapaj işi için sözleşme imzalanmasına, sözleşme başlangıç birim dekapaj fiyatının 37 TL/metreküp olarak belirlenmesine ve sözleşmede belirlenecek şartlar doğrultusunda baz fiyatın eskalasyona tabi tutulmasınakarar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119984BIST