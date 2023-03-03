***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.03.2023 18:42
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2019 ve 14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yener Lojistik Madencilik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın yürüttüğü kömür üretim faaliyeti kapsamında 2023 yılı için planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için sözleşme imzalanmıştır.
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu
Konya İli'nin Ilgın ilçesindeki linyit sahasında 2019 yılında hayata geçirilmiş olan ön madencilik planlaması kapsamında, sahada devam eden kömür üretim faaliyetleriyle ilgili olarak, 2023 yılı için planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Yener Lojistik Madencilik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile (+/-) %20 toleranslı toplam 7.000.000 metreküp dekapaj işi için sözleşme imzalanmasına, sözleşme başlangıç birim dekapaj fiyatının 37 TL/metreküp olarak belirlenmesine ve sözleşmede belirlenecek şartlar doğrultusunda baz fiyatın eskalasyona tabi tutulmasına
karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119984
BIST