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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.06.2021 19:27



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1) Şirketimizin 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olağan Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu üye seçimleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu bağlamda
2) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
 i)       Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına,
 ii)      Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Dilek EMİL'in, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Galip TAŞDEMİR'in, Sermaye Piyasaları Direktörü Engin YAVUZ'un ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olan Tolga BÜYÜKDİKBAŞ'ın atanmalarına,
3) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i)          Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına,
ii)         Riskin Erken Saptanması Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Galip TAŞDEMİR'in, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Erdal YAVUZ'un atanmalarına,
4) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i)           Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına,
ii)          Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Galip TAŞDEMİR'in, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine diğer bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Dilek EMİL'ın atanmalarına,
5)       Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939720


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