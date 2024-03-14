***PRT*** PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PRT*** PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2023 tarih ve E-12233903-350.03-51228 sayılı yazısı ile PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. PYŞ/PY.68/367 numaralı Faaliyet Yetki Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258716BIST