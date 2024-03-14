***PRT*** PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.03.2024 11:54
***PRT*** PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Evet (Yes)
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14.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14
.03.2024 tarih ve E-12233903-350.03-51228
sayılı yazısı ile PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. PYŞ/PY.68/367 numaralı Faaliyet Yetki Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258722
BIST
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13:308.904
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|DMSAS
|6,37
|10.073.734
|% 107,49
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|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
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|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
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|TETMT
|15.062,50
|70.293.408
|% 9,99
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|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
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|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
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|FONET
|34,66
|173.029.548
|% -9,97
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|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
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|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
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|AZTEK
|145,30
|162.003.890
|% -6,56
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|THYAO
|273,00
|3.720.835.710
|% 0,37
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|EREGL
|44,70
|1.911.541.094
|% 0,54
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|LMKDC
|35,64
|1.885.868.866
|% 7,74
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|JANTS
|275,25
|1.787.973.813
|% 8,37
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|OBAMS
|50,75
|1.634.867.726
|% 3,57
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|ISCTR
|10,51
|1.360.779.836
|% -0,85
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|EKGYO
|10,74
|922.391.891
|% 0,00
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|AKFGY
|2,67
|148.985.352
|% -1,84
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|LMKDC
|35,64
|1.885.868.866
|% 7,74
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|YKBNK
|22,06
|1.145.040.326
|% -0,90
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|13:30
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,1217
|32,1274
|% 0,27
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|Euro
|35,1924
|35,2052
|% 0,12
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|Sterlin
|41,5270
|41,7351
|% -0,27
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|Frank
|36,8491
|37,0338
|% -0,47
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|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
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|13:30
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|25,00
|25,02
|% 0,66
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|Platin
|936,29
|938,58
|% 0,66
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|Paladyum
|1.070,94
|1.072,12
|% 0,66
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|Brent Pet.
|84,70
|84,70
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.170,50
|2.170,73
|% 0,66
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