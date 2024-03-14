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***PRT*** PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.03.2024 11:54
***PRT*** PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PRT*** PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14
.03.2024 tarih ve E-12233903-350.03-51228
 sayılı yazısı ile PİRAMİT  PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. PYŞ/PY.68/367 numaralı Faaliyet Yetki Belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258722


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