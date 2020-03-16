***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 17:53
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829485
BIST
17:4988.291
En Yüksek
|Değişim
|: -7,65%
|| -7.314,20
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:496,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0864
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:497,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0994
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:49306,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -5,35
|Açılış
|: 306,04
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|IHGZT
|4,19
|128.892
|% 8,27
|
|RTALB
|2,94
|92.983.785
|% 7,69
|
|IDGYO
|2,23
|1.239.181
|% 5,69
|
|KUYAS
|1,12
|12.822.737
|% 5,66
|
|OYLUM
|2,16
|1.862.134
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.707.268
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|1.027.382
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|7.533.898
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.950.844
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|771.673.116
|% -9,98
|
|THYAO
|8,24
|706.083.928
|% -9,85
|
|GARAN
|8,27
|640.725.639
|% -8,21
|
|YKBNK
|2,05
|242.398.814
|% -7,24
|
|ECILC
|3,66
|208.454.145
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,05
|242.398.814
|% -7,24
|
|EKGYO
|1,13
|98.142.317
|% -5,83
|
|THYAO
|8,24
|706.083.928
|% -9,85
|
|ODAS
|1,25
|103.624.419
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|71.228.365
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8417
|7,8810
|% 1,21
|
|Frank
|6,7351
|6,7757
|% 1,64
|
|Riyal
|1,7037
|1,7122
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-40,90
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-4,56
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,93
|12,97
|-1,77
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|30,63
|30,63
|-3,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EKGYO, AKBNK
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7257, 71 kaybederek (% -7.98 ) 83, 722
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, HALKS, EKIZ, MZHLD, ALYAG, EGCYH, UMPAS, ORMA, MEMSA, DARDL
-
17:57
ISATR, BMELK, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9161, 4 kaybederek (% -7.91 ) 106, 688