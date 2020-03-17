***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:38
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829749
BIST
10:4687.220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -668,56
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
10:466,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:467,1761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
10:46307,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -5,61
|Açılış
|: 307,83
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.462.417
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|CRFSA
|4,86
|1.766.476
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|3.724.348
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|336.443
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|738.252
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|59.795
|% -10,00
|
|ASELS
|22,32
|173.828.246
|% -2,62
|
|THYAO
|7,94
|151.623.536
|% -3,52
|
|GARAN
|8,30
|104.519.263
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,04
|43.022.389
|% 0,49
|
|AKBNK
|6,08
|39.603.036
|% 1,84
|
|IHLGM
|0,80
|17.683.999
|% -6,98
|
|YKBNK
|2,04
|43.022.389
|% 0,49
|
|KARSN
|1,26
|25.228.496
|% -0,79
|
|THYAO
|7,94
|151.623.536
|% -3,52
|
|GSRAY
|1,66
|31.729.215
|% -9,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8354
|7,8747
|% -0,45
|
|Frank
|6,7365
|6,7771
|% -0,43
|
|Riyal
|1,7088
|1,7173
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|-29,59
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,69
|12,74
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|31,03
|31,03
|0,98
|