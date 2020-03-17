***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:12
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829810
BIST
10:5687.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -538,54
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
10:566,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:567,1754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
10:56308,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -5,40
|Açılış
|: 307,99
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.896.414
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|OYLUM
|1,77
|26.550
|% -18,06
|
|ADANA
|6,03
|556.823
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.794.407
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|67.355
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|ASELS
|22,52
|205.550.330
|% -1,75
|
|THYAO
|8,01
|180.300.628
|% -2,67
|
|GARAN
|8,30
|119.723.516
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,04
|46.941.428
|% 0,49
|
|AKBNK
|6,10
|45.994.014
|% 2,18
|
|IHLGM
|0,80
|22.154.221
|% -6,98
|
|YKBNK
|2,04
|46.941.428
|% 0,49
|
|THYAO
|8,01
|180.300.628
|% -2,67
|
|KARSN
|1,26
|27.805.561
|% -0,79
|
|TSKB
|0,89
|17.817.927
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8407
|7,8800
|% -0,38
|
|Frank
|6,7438
|6,7845
|% -0,32
|
|Riyal
|1,7104
|1,7189
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-26,96
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,74
|12,78
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|0,90
|