***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 10:02
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837714
BIST
15:5697.985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.586,59
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:566,8000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
15:567,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0690
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:56377,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,81
|Açılış
|: 377,84
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.977
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.000.016
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|YONGA
|10,71
|185.015
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,32
|133.960.558
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,96
|31.011.597
|% -8,97
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.434.976.968
|% 5,59
|
|ASELS
|26,36
|1.344.387.552
|% 5,69
|
|GARAN
|8,64
|760.701.210
|% 2,13
|
|PGSUS
|61,35
|649.427.396
|% 9,55
|
|GSRAY
|2,63
|436.048.940
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|436.048.940
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|162.018.406
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|89.344.967
|% 1,67
|
|THYAO
|10,76
|1.434.976.968
|% 5,59
|
|YKBNK
|2,03
|246.398.868
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5263
|8,5691
|% 1,04
|
|Frank
|7,0434
|7,0858
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8023
|1,8113
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|15,75
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|28,90
|
|Tam
|2.481
|2.545
|29,90
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|14,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,61
|
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