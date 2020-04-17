***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:44
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838842
BIST
11:2997.792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.543,00
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
11:296,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
11:297,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
11:29378,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -4,85
|Açılış
|: 378,92
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|884.676
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|3.484.309
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|8.431.201
|% -10,00
|
|TATGD
|6,82
|13.669.535
|% -7,96
|
|IDGYO
|3,33
|4.341.278
|% -7,50
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|IHEVA
|1,77
|16.515.345
|% -6,35
|
|PGSUS
|49,94
|639.386.492
|% 0,04
|
|AKBNK
|5,80
|318.970.004
|% 2,65
|
|ASELS
|27,28
|317.202.077
|% 2,33
|
|THYAO
|10,46
|299.509.745
|% 2,95
|
|GARAN
|8,45
|247.043.009
|% 2,42
|
|KARSN
|1,46
|133.859.999
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|61.291.285
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,07
|66.195.969
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|119.070.922
|% 2,56
|
|AKBNK
|5,80
|318.970.004
|% 2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6153
|8,6585
|% -0,11
|
|Frank
|7,1237
|7,1666
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8435
|1,8528
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-22,06
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-42,80
|
|Tam
|2.493
|2.552
|-44,10
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,40
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,70
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
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|B. Petrol
|27,79
|27,79
|-0,03
|
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